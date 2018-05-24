Голикова считает реальным повышение пенсионного возраста в России

Правительство России работает над вопросом повышения пенсионного возраста. Решение будет озвучено после выработки консолидированной позиции, рассказала «Известиям» вице-премьер Татьяна Голикова.

Она указала, что данный вопрос является «социально-чувствительным», поэтому правительство пока не может раскрывать детали проработки повышения пенсионного возраста.

«Реально ли повышение пенсионного возраста? Реально», — добавила Голикова.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет.

В конце апреля текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство стоит на пороге обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста на законодательном уровне.

При этом он отметил, что принимать решение по данному вопросу придется в любом случае, однако действовать надо аккуратно, чтобы не создать отрицательные настроения у людей и не разбалансировать пенсионную систему.