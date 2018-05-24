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Силуанов исключил возврат к обязательной накопительной пенсионной системе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Возврата к обязательной накопительной пенсионной системе в России не будет, сегодня необходимо развивать добровольную. Об этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 24 мая, сообщил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

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«Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале... Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения», — отметил министр финансов в ходе пленарной сессии «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения».

По его словам, ранее пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование, однако в дальнейшем не планируется возвращаться к этой практике.

«Развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача», — сообщил он.

Министр экономического развития России Максим Орешкин поддержал своего коллегу, отметив, что без развития накопительной пенсионной системы рост инвестиций в экономику России просто невозможен.

17 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пенсионный возраст для женщин в России могут повысить до 60 лет. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет. Обсуждения об изменении этого порога идут не первый год.

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