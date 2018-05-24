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Голикова не исключила сокращений из-за реорганизации Минобрнауки

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Вопрос сокращений в связи с реорганизацией Минобрнауки пока не обсуждался, однако он может возникнуть на повестке дня. С таким заявлением на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) выступила вице-премьер России Татьяна Голикова, которая курирует соцблок.

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Она отметила, что прежде всего необходимо внести изменения в законодательство и провести все ликвидационные процедуры, и лишь после этого смотреть, необходимо ли сокращение численности персонала.

«Я думаю, что операционное сокращение численности произойдет за счет сокращения обеспечивающих подразделений», — приводит «РИА Новости» слова Голиковой.

Ранее Минобрнауки России было разделено на два ведомства — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Первое займется общим и средним образованием, второе — научной и инновационной деятельностью. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, было упразднено Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Его функции передали Министерству науки и высшего образования.

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