Правительство технологий

Состав правительства обновлен почти наполовину. Новые лица появились на приоритетных «цифровых» направлениях. При этом социально-экономический блок и министерства, подчиненные главе государства, сохранили прежнее руководство. Эксперты отмечают, что во многих сферах политиков заменили технократы, а корпус вице-премьеров стал более «президентским».

«Цифра» вместо политики

Существенные изменения коснулись корпуса вице-премьеров — большинство из них либо назначены впервые, либо сменили сферу деятельности.

Курировать ключевые технологические направления предстоит вице-премьеру по вопросам транспорта, связи и цифровизации экономики Максиму Акимову. Работая в аппарате правительства, он отвечал за масштабную программу цифровизации страны. Максим Акимов успел зарекомендовать себя как человек, способный эффективно отбирать проекты в сфере развития инфраструктуры, транспорта и цифровых технологий, отметил глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Эксперт уверен, что профильный вице-премьер и обновленное Минкомсвязи должны будут стать «проектным офисом новой экономики» в правительстве.

prav1 Курировать ключевые технологические направления предстоит вице-премьеру по вопросам транспорта, связи и цифровизации экономики Максиму Акимову Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Большой опыт работы с «цифрой» и у вице-премьера по развитию ОПК Юрия Борисова. До недавнего времени он занимал пост замминистра обороны и был ответственным секретарем Военно-промышленной комиссии РФ. Комментируя это назначение, эксперты отмечают, что бывший куратор ОПК Дмитрий Рогозин был в первую очередь политическим вице-премьером, необходимым в период сложных отношений между ОПК и Минобороны. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов подчеркнул, что сейчас отрасли нужен скорее технократ, а Юрий Борисов сочетает компетенции радиоэлектронщика и управленца и вполне подходит на эту роль. Юрий Борисов хорошо понимает, как устроен «хайтековский» бизнес, отметил он.

Третий вице-премьер, впервые включенный в состав правительства, — выходец из Кремля. Бывший помощник главы государства и начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко возглавит аппарат правительства. Его основная задача — гарантировать эффективную работу аппарата в условиях обновления, считает глава АПЭК Дмитрий Орлов.

— Как руководитель аппарата он способен решить те задачи по оптимизации деятельности кабинета, которые, очевидно, сейчас поставит перед ним премьер Дмитрий Медведев, — отметил политолог.

Заслуженные вице-премьеры

В новый состав на должности вице-премьеров позвали и членов предыдущих кабинетов — Татьяна Голикова, возглавлявшая Минздравсоцразвития в 2007–2012 годах, стала вице-премьером по вопросам здравоохранения, образования и соцполитики. Алексей Гордеев, руководивший Минсельхозом в 1999–2009 годы, вернется в кабмин в качестве зампреда-куратора АПК.

прав1 В новый состав на должности вице-премьеров позвали и членов предыдущих кабинетов — Татьяна Голикова, возглавлявшая Минздравсоцразвития в 2007–2012 годах, стала вице-премьером по вопросам здравоохранения, образования и соцполитики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Некоторые члены правительства сменили специализацию. Так, вице-премьер Дмитрий Козак перешел с региональных вопросов и строительства на промышленность и энергетику, Виталий Мутко — со спорта на строительство.

Ольга Голодец передаст часть социальных вопросов Татьяне Голиковой и получит взамен спорт. Из прежних полномочий у нее сохранится только кураторство сферы культуры. Она много занималась культурными проектами в последнее время, отметил народный артист России Игорь Бутман. Ольга Голодец — «ответственный человек» и может сходу отличить творческие и прогрессивные проекты.

Не изменились полномочия только у одного зампреда правительства — Юрия Трутнева, который сохранил и пост полпреда президента в ДФО.

В целом же корпус вице-премьеров на этот раз получился более «президентским», считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Прогрессивные министры

Как и в корпусе вице-премьеров, среди новых министров выделяются чиновники с «цифровым» прошлым — они будут отвечать за наиболее технологичные и прогрессивные отрасли.

Так, руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков возглавит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Он успешно реализовал проекты по оцифровке государственной деятельности, отметил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

prav5 Константин Носков возглавит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

— Если ранее Минкомсвязи отвечало за строительство сетей и выстраивание отношений с контент-производителями, то сегодня стало актуальным внедрение сквозных цифровых технологий. Поэтому потребовалось введение поста вице-премьера, который отвечает за это направление, — считает эксперт.

Еще одним «прорывным» ведомством — Министерством науки и высшего образования — будет руководить Михаил Котюков, ранее возглавлявший Федеральное агентство научных организацией. Эксперты также относят его к новому поколению технократов.

Главой Минтранса назначен бывший замглавы ведомства Евгений Дитрих. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин назвал его «коренным человеком» ведомства и подчеркнул, что Евгений Дитрих глубоко погружен в вопросы цифровизации транспорта. Эксперт ожидает, что новый министр сделает акцент на двух направлениях — цифровизации перевозок и транспортных коридоров, а также создании транспортного слоя «умных городов».

Регионы для регионов

Три назначенца — региональные лидеры, которым теперь предстоит решать наиболее острые для субъектов проблемы и отвечать за развитие отдельных территорий.

Министром строительства и ЖКХ стал экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который работал в регионе еще в период губернаторства Сергея Собянина. Это опытный государственный управленец, характеризует его президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец. При этом он понимает, как работает банковская система и какие проекты готова финансировать, говорит эксперт. В новой должности Владимиру Якушеву предстоит сформировать и реализовать стратегию по увеличению объемов строительства жилья до 120 млн кв. м ежегодно, отметил Леонид Казинец. И для этого пригодится накопленный в регионе опыт переговоров с подрядчиками.

Министром природных ресурсов и экологии назначен еще один чиновник из Тюмени — Дмитрий Кобылкин, ранее руководивший Ямало-Ненецким округом. Новый глава Минприроды — выходец из структур «Новатэка», отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Опыт взаимодействия с ресурсодобытчиками в ЯНАО поможет Дмитрию Кобылкину найти с ними общий язык в новой должности, уверен эксперт. Он также полагает, что новый министр успешно справится с решением экологических вопросов.

prav6 Министром природных ресурсов и экологии назначен еще один чиновник из Тюмени — Дмитрий Кобылкин, ранее руководивший Ямало-Ненецким округом Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Выходец с Дальнего Востока, экс-глава Амурской области Александр Козлов возглавит Минвостокразвития. До прихода на должность губернатора он был мэром Благовещенска и замминистра строительства в областном правительстве. По словам большинства экспертов, к бывшему министру Александру Галушке не было серьезных претензий. По мнению политолога Дмитрия Бадовского, решающее значение при назначении нового министра имела позиция вице-премьера Юрия Трутнева, который курирует Дальний Восток.

— Ему было важно иметь на этой позиции более командного для него человека, — считает политолог.

Наиболее сложное региональное направление — Северный Кавказ — доверили выходцу из Кремля. Новый глава Минкавказа Сергей Чеботарев работал замначальника Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

— Минкавказа — ведомство в достаточной степени политическое в силу особенностей региона и тонкостей управления им, — полагает глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Поэтому приход на эту должность представителя администрации президента, то есть политического органа управления, тоже вполне логичен.

По мнению политолога, это назначение еще раз подчеркивает, что в кавказском регионе «задачи политического и хозяйственного управления достаточно тесно взаимосвязаны».

Соцполитика и экономика: почти без изменений

Небольшие корректировки произошли в финансово-экономическом и социальном блоках. В основном они касаются не персонального состава, а уточнения полномочий действующих чиновников. Министр финансов Антон Силуанов стал единственным первым вице-премьером, сохранив пост главы ведомства.

прав2 Министр финансов Антон Силуанов стал единственным первым вице-премьером, сохранив пост главы ведомства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Ситуация, когда министр финансов будет совмещать свою работу с деятельностью первого вице-премьера федерального правительства, ответственного за весь финансово-экономический блок, складывается впервые. И здесь, очевидно, возникает немало новых вопросов, — отметил завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

По его словам, функциональная направленность в деятельности Министерства финансов и Министерства экономического развития традиционно не просто различается, но иногда носит взаимоисключающий характер.

— Поэтому при принятии решений новому первому вице-премьеру придется сталкиваться с необходимостью искать сложные компромиссы по очень многим вопросам, — считает Владимир Климанов.

Он добавил также, что при совмещении двух столь важных должностей любой управленец должен делегировать часть своего функционала другим руководителям. Скорее всего, в этой связи произойдет и определенная перегруппировка сил внутри самого Министерства финансов, полагает эксперт.

Изменились полномочия и у бывшей главы Минобрнауки Ольги Васильевой. После разделения ведомства она возглавит Минпросвещения и сосредоточится на направлении, которое ей удавалось лучше всего — среднем образовании. Она обещала повысить учителям зарплаты, внести изменения в систему итоговой аттестации школьников и добилась здесь ощутимого прогресса, отметила директор Института развития образования ГУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Президентский блок: перемены в МЧС

Сохранили свои посты почти все министры, чьи ведомства напрямую подчинены президенту, — Минобороны, МИД, Минюст. Их руководители — сами по себе популярные политики, и успешно справляются со своими задачами, говорят политологи.

Произошла лишь одна вполне предсказуемая замена — вскоре после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в отставку отправлен глава МЧС Владимир Пучков. На его место назначен работавший ранее заместителем директора ФСБ Евгений Зиничев. Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов ожидает от нового министра «серьезной зачистки МЧС». По его мнению, Евгений Зиничев приходит на пост «с достаточно жестким напутствием от президента и премьера».

prav9 На место главы МЧС назначен работавший ранее заместителем директора ФСБ Евгений Зиничев Фото: ТАСС/Виталий Невар

К работе ведомства и у президента, и у населения накопилось много вопросов, отметил глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

— Назначение четко показывает, что президенту принципиально важно навести порядок в работе министерства, — считает политолог.

В целом, по его мнению, обновление кабинета «достаточно серьезное», но ключевые, опорные фигуры остались на своих местах.

— Премьер-министр Дмитрий Медведев резко усилил свою роль, — считает политолог Дмитрий Орлов. — А те деятели, которые стремились играть против него или занять пост премьера, оказались либо вытесненными из правительства, либо никак не расширили свое влияние.

Новым членам кабинета министров потребуется от трех до пяти месяцев, чтобы войти в курс дела, полагает эксперт. Первое заседание обновленного правительства, как ожидается, пройдет уже на этой неделе.