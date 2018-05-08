Госдума 8 мая одобрила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Для него это будет второй срок на этой должности. С предложением назначить Медведева главой правительства выступил президент Владимир Путин. Он лично представил претендента на заседании нижней палаты. На это у главы государства ушло шесть минут. Затем дали слово Медведеву: он обозначил приоритеты нового правительства и ответил на вопросы депутатов. В итоге за его утверждение проголосовали 374 человека, 56 высказались против, воздержавшихся не было. Менее чем через час стало известно, что Путин подписал указ о назначении Медведева премьером. Подробности — в материале портала iz.ru.

Как Путин представил кандидата в премьеры

Президент прибыл в Госдуму, чтобы лично представить претендента на пост премьер-министра Медведева, и так уже знакомого парламентариям. «Безусловно, Дмитрий Анатольевич не нуждается в особом представлении», — начал Путин.

м1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его оценке, кабмин хорошо работал в сложный для страны период — ему удалось не только решить «неординарные, экстренные задачи», но и сохранить перспективы развития.

«Эта масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно, без погони за какими-то краткосрочными политическими эффектами», — добавил глава государства.

Он также дал определение «фирменному, профессиональному стилю предыдущего правительства» — демократичность, открытость к диалогу, восприимчивость к содержательным предложениям и критике по существу.

Президент заявил, что правительство должно быть сильным, ответственным, готовым к решительным шагам и его необходимо сформировать максимально быстро. Вслед за этими словами Путин попросил депутатов дать согласие на назначение Медведева.

О чем говорил Медведев

Затем выступить дали самому кандидату. Он также ответил на вопросы депутатов, которые в основном касались социальной сферы и экономики.

Медведев указал, что Россия «не занимается самоизоляцией», будет значимой частью мира, «как бы нас ни пытались вытеснить на обочину глобальной повестки дня».

м2 Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

Он пообещал сделать всё для развития страны — в частности, серьезно заняться решением демографических и экологических проблем и задач в области здравоохранения, образования, стимулировать жилищное строительство, ремонтировать дороги и повышать производительность труда.

Он сообщил, что цель для России — качественный прорыв в экономике, социальной сфере и уровне жизни людей.

Наиболее острым моментом речи Медведева стало заявление о том, что правительство внесет в Госдуму предложения о повышении пенсионного возраста. Также особое внимание привлекло обещание, что Россия не будет полностью отказываться от иностранных лекарств. Кроме того, ожидалось, что он выразит мнение по поводу предложения «эсеров» обязать премьера выходить из партии при вступлении в должность. Медведев, лидер «Единой России», относится к инициативе отрицательно.

Значительную часть выступления кандидат посвятил экономической составляющей. Он говорил и о том, что экономика должна давать шанс каждому попробовать себя в разных сферах без риска «впасть в нищету», и о необходимости уходить от избыточных запретов, которые угнетают бизнес. А по объему ВВП страна должна постараться войти в число ведущих стран мира. При этом, обнадежил чиновник, никакие решения по изменению ставки НДФЛ не готовятся.

Отдельно он рассказал об объеме средств, которые нужны для выполнения нового майского указа Путина. По предварительным подсчетам, на эти цели понадобится до 25 трлн рублей — на 8 трлн больше, чем было запланировано ранее.

Что предшествовало утверждению Медведева

Кандидатуру Медведева Владимир Путин выдвинул 7 мая, вскоре после инаугурации (в Кремле не стали комментировать, рассматривал ли глава государства других претендентов). За церемонией вступления в должность президента последовала отставка правительства, как и должно быть по закону. Все члены кабмина получили приставку и.о.

В тот же день Медведев начал консультации с фракциями. «Единая Россия», которая занимает большинство мест в Госдуме, решила поддержать лидера партии. Как отметил глава фракции Сергей Неверов, правительству пришлось работать в сложный период в условиях санкций, падения цен на нефть. Кабмин, по его словам, которые приводит «Интерфакс», справился с теми задачами, которые перед ним стояли.

м3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В ЛДПР также сообщили, что одобряют предложенную президентом кандидатуру. «Сегодня Медведев — самый опытный чиновник в нашей стране», — заявил лидер партии Владимир Жириновский. Он также обратил внимание на то, что нынешние и.о. премьера и президент — слаженная команда, между ними нет внутреннего противостояния и интриг, а это «дорогого стоит в ситуации, когда наша страна подвергается серьезному внешнему давлению».

«Справедливая Россия» и КПРФ выступили против Медведева. Коммунисты пояснили, что для них принципиально важно, как будет реализовываться главная установка президента о достижении новых темпов экономического развития.

«Это требует особых усилий, максимальной мобилизации ресурсов, очень мощного кадрового потенциала. Для того чтобы реализовать эту программу, требуется минимум дополнительных 10 трлн рублей уже завтра», — указал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, подчеркнув, что вопрос, где государство может взять такие деньги, остался без ответа.

«Эсеры» же считают, что правительство под руководством Медведева не справится с теми задачами, которые ставит глава государства.

Как, в свою очередь, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, при принятии окончательного решения депутаты учтут то, что правительство справилось с экономическим кризисом. Также парламентарии примут к сведению, что кандидатуру Медведева внес президент, которого поддерживает большинство жителей страны.

Кого Медведев прочит себе в замы

На встрече с фракцией «Единая Россия» Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры. Он оставил на прежних должностях только четверых и перераспределил обязанности между своими замами.

Так, Игоря Шувалова на посту первого заместителя председателя правительства может заменить исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов, который будет курировать весь экономический блок. При этом предполагается, что он, как и раньше, будет руководить Минфином.

м4 Антон Силуанов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вопросами оборонно-промышленного комплекса, по мнению Медведева, теперь стоит заняться не Дмитрию Рогозину, а замминистра обороны Юрию Борисову. Здравоохранение и пенсионная система станет зоной ответственности Татьяны Голиковой, которая сейчас возглавляет Счетную палату, а ранее руководила Минздравом.

Прежний вице-премьер по соцблоку Ольга Голодец может сохранить пост, однако сфера ее компетенции изменится. Скорее всего, она будет курировать культуру и спорт. Пока еще за спортивную тематику в кабинете отвечает Виталий Мутко, которому предлагают в качестве вице-премьера «переключиться» на строительство. А Дмитрия Козака хотят освободить от этих обязанностей и «перевести» в область промышленности и энергетики.

При этом полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева могут утвердить в должности вице-премьера, в ведении которого будет сельское хозяйство. Отрасль ему уже знакома — с 1999-го по 2009-й он был главой Минсельхоза.

В прежнем кабинете эта сфера, а также энергетика, транспорт, промышленность и ряд других были в компетенции Аркадия Дворковича. Решать задачи, касающиеся транспорта, связи и цифровой экономики, Медведев хочет поручить Максиму Акимову — первому замруководителя аппарата правительства.

Аппарат кабмина вместо Сергея Приходько может возглавить помощник президента Константин Чуйченко. При этом Юрий Трутнев, как ожидается, останется на посту, отвечая за угольную отрасль и развитие Дальнего Востока и Байкальского региона.

Чем займутся Шувалов, Дворкович, Приходько, Рогозин и Александр Хлопонин, пока неясно. В ведении последнего — лесопромышленный комплекс, экологическая безопасность, развитие Северного Кавказа.

Претендентов на посты в новом правительстве Медведев согласовывал с Путиным. Кандидатуры на должности министров он представит в ближайшее время.