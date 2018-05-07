Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. Также 7 мая после инаугурации глава государства подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", который станет программой действий нового состава кабинета министров.

Правительство согласно статье 116 Конституции России сложило свои полномочия в связи с истечением предыдущего шестилетнего мандата президента РФ. При этом члены кабинета министров пока продолжили работу в статусе «временно исполняющих обязанности».

Согласно Основному закону президент РФ не позднее двух недель после вступления в должность предлагает Госдуме кандидатуру председателя правительства. Затем у нижней палаты парламента есть неделя на рассмотрение этого вопроса. Предполагается, что обсуждение кандидатуры Дмитрия Медведева в Госдуме состоится в рамках пленарного заседания 8 мая.

Накануне церемонии инаугурации Владимир Путин провел встречу с кабинетом министров в Кремле. Он поблагодарил всех, кто участвовал в работе правительства в столь сложных условиях. Президент отдельно отметил большой вклад Дмитрия Медведева в успешное выполнение поставленных задач.

— Работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, — отметил Владимир Путин на встрече.

По мнению главы государства, благодаря действиям правительства удалось преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики.

Так, за прошедшие шесть лет инфляция с двузначной цифры снизилась до исторического минимума в 2,5% в год, дефицит федерального бюджета уменьшился до 1,4% ВВП, а уровень безработицы упал до 5%. К 2017 году Россия сохранила за собой первое место по экспорту газа и продолжает занимать высокие позиции в продажах угля и нефти в другие страны. При этом несырьевой и неэнергетический экспорт РФ только за прошлый год вырос более, чем на 22%.

Высокую эффективность демонстрирует оборонно-промышленный комплекс. Портфель экспортных заказов ОПК не опускается ниже $45 млрд даже в условиях санкций.

Численность населения России в 2012-2018 годах выросла на 3,8 млн человек, а показатель смертности сократился на 6,8% - до 12,4 на тысячу человек (в 2012 году – 13,3). Средняя продолжительность жизни увеличилась на 2,46 года – почти до 73 лет. Младенческая смертность сократилась на 34,9% – с 8,6 до 5,6 на тысячу родившихся.

Средний размер назначенных пенсий за шесть лет вырос с 9 тысяч рублей до почти 13,3 тысяч. Зарплаты учителей, медиков, преподавателей вузов, детских садов и социальных работников вышли на заданные в майских указах президента показатели.

— Есть результаты в укреплении экономики в условиях нападок на Россию. Попробуйте представить, каково это - находиться под постоянным прессингом десятка международных организаций, правительств других государств, которые пытаются действовать с экономической точки зрения, но решают совершенно политические задачи. Конечно этот удар, в первую очередь, приходится на правительство, которое вынуждено было решать проблемы, находить ресурсы для выполнения социальных и политических обязательств несмотря ни на что, — рассказал "Известиям" директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

В подписанном после инаугурации указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" речь идет об увеличении народонаселения, повышении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030-му. Также необходимо проработать механизмы повышения уровня жизни граждан, обеспечить устойчивый рост их реальных доходов и уровня пенсий выше инфляции, снизить вдвое уровень бедности в стране. Помимо этого, Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

До 1 октября новый кабинет министров должен утвердить основные направления деятельности правительства до 2024 года и прогноз социально-экономического развития на ближайшие шесть лет. Необходимо представить национальные проекты по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, а также безопасные и качественные дороги.

По мнению Николая Калмыкова, будущему правительству потребуется искать совершенно новые подходы в работе и привлекать к активной деятельности новые кадры.

Дмитрий Медведев 7 мая провел консультации с думской фракцией «Единой России», в ходе которых представил кандидатуры вице-премьеров в новом правительстве. На должность первого зампреда он предложил назначить Антона Силуанова, на посты вице-премьеров - Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Максима Акимова, Юрия Борисова, Виталия Мутко, Дмитрия Козака, Ольгу Голодец, Константина Чуйченко.