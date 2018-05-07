Кандидат в премьеры Медведев встретится с «Единой Россией» в Госдуме

В понедельник, 7 мая, в Госдуме состоится встреча кандидата на пост премьер-министра России Дмитрия Медведева с фракцией «Единой России». По ее итогам будет принято решение о поддержке его кандидатуры.

«Мы сегодня собираем собрание фракции в 17 часов, на которое приедет кандидат. У нас есть вопросы, также мы хотим высказать свои пожелания по работе нового состава правительства», — цитирует «РИА Новости» первого замглавы фракции Андрея Исаева.

Уточняется, что в самом начале заседания будут присутствовать представители СМИ, продолжится обсуждение уже в закрытом режиме.

7 мая Владимир Путин официально стал президентом страны в четвертый раз. После этого действующее правительство было отправлено в отставку.

Чуть позже Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.