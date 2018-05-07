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Путин поручил кабмину работать до назначения нового правительства

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выполнять свои функции до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в понедельник, 7 мая.

Торжественно и кратко
Церемония инаугурации президента пройдет по традиционному сценарию, но займет меньше времени

Документ вступает в силу со дня его подписания. 

Сегодня также были опубликованы четыре новых указа, которые касаются, в частности, госполитики РФ в области промышленной безопасности и выплат ветеранам Великой Отечественной войны.

7 мая Владимир Путин принес присягу в качестве президента России. Церемония инаугурации состоялась в Кремле.

Путин был переизбран пост главы государства по итогам выборов 2018 года. Политик занимает президентское кресло уже в четвертый раз. Российский лидер признался, что считает целью своей жизни и работы служение людям и отечеству.

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