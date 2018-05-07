Путин поручил кабмину работать до назначения нового правительства

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выполнять свои функции до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в понедельник, 7 мая.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Сегодня также были опубликованы четыре новых указа, которые касаются, в частности, госполитики РФ в области промышленной безопасности и выплат ветеранам Великой Отечественной войны.

7 мая Владимир Путин принес присягу в качестве президента России. Церемония инаугурации состоялась в Кремле.

Путин был переизбран пост главы государства по итогам выборов 2018 года. Политик занимает президентское кресло уже в четвертый раз. Российский лидер признался, что считает целью своей жизни и работы служение людям и отечеству.