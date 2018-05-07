Торжественно и кратко

Церемония вступления Владимира Путина в должность главы государства претерпит небольшие корректировки по сравнению с 2012 годом. Программа должна стать короче — в связи с тем, что президентом избран действующий глава государства, рассказали «Известиям» эксперты по протоколу. Трансляция мероприятия продлится 50 минут вместо часа, как это было шесть лет назад, следует и из программы федеральных ТВ-каналов. Однако вне зависимости от деталей сценария у россиян это событие вызывает чувство гордости и воодушевления, отмечают социологи.

Корректировки-2018

Торжественная церемония инаугурации сегодня пройдет в седьмой раз в истории России и станет четвертой для президента Владимира Путина. Эксперты отмечают, что в сценарии неизбежны некоторые изменения, которые будут отличать это мероприятие от образца 2012 года. В частности, церемония может оказаться короче.

— Президентом был избран действующий глава государства, а значит, в программе не будет моментов, связанных с передачей власти от одного человека к другому — например, передачи ядерного чемоданчика, — обратила внимание директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова.

По той же причине из сценария выпадает и речь уходящего главы государства.

По сравнению с 2012 годом сократится и маршрут следования президента. В прошлый раз Владимир Путин переезжал в Кремль из Дома правительства, сейчас ему предстоит переместиться из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трансляция события в прямом эфире займет в общей сложности 50 минут, следует из телепрограммы федеральных каналов. Церемонию покажут «Первый канал», «Россия 1» и НТВ. В прошлый раз на трансляцию был заложен час. Так, в программе «Первого канала» на 7 мая 2012 года церемония инаугурации занимала время с 12:30 до 13:30 по московскому времени. На этот раз для трансляции предусмотрен интервал с 12:00 до 12:50. Представители каналов не стали комментировать детали трансляции.

В целом же, по словам Дмитрия Пескова, сценарий нынешней инаугурации во многом будет схож «с той традиционной церемонией, которая существует».

Традиционный сценарий

Алгоритм проведения инаугурации в основном сохранился с 1990-х годов, за вычетом отдельных небольших изменений. Например, вступающие в должность главы государства больше не надевают на себя знак президента, как это делал их предшественник Борис Ельцин. Кроме того, в 2000 году церемония переместилась из Кремлевского дворца съездов в Большой Кремлевский дворец.

Теперь в самом начале церемонии знаменосцы торжественно проходят через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал с символами президентской власти — государственным флагом, штандартом и знаком президента России, а также Конституцией, на которой новому главе государства предстоит приносить присягу.

Когда символы президентской власти доставлены, а все приглашенные находятся на своих местах, президент прибывает в Большой Кремлевский дворец через Спасские ворота, проходит по залам вслед за знаменосцами и поднимается на подиум, где его уже ожидают председатели Конституционного суда, Госдумы и Совета Федерации. Здесь глава государства приносит присягу, текст которой закреплен в Основном законе. Президенту вручают символы власти и объявляют о его вступлении в должность, а затем под звуки государственного гимна над куполом официальной резиденции поднимают президентский штандарт. После короткого обращения к гражданам главу государства приветствуют артиллерийским салютом со стороны Кремлевской набережной. Заключительный аккорд церемонии — выход на Соборную площадь, где новый верховный главнокомандующий принимает парад Президентского полка.

На церемонию — также по уже сложившейся традиции — давно не приглашают высокопоставленных зарубежных гостей. Об этом решении в Кремле объявили перед первой инаугурацией Владимира Путина в 2000 году, объяснив такой шаг «внутрироссийским характером» мероприятия.

С гордостью и воодушевлением

От аналогичных церемоний в других странах инаугурацию российского президента отличает максимальная торжественность, считает эксперт по протоколу Альбина Холгова.

— В США или, например, во Франции, где год назад состоялась инаугурация Эммануэля Макрона, нет Кремля и его интерьеров, нет Золотого зала. Соответственно нет и торжественной проходки, и аплодисментов. У нас же есть возможность сделать эту церемонию максимально красивой. В этом наша гордость, — заявила она «Известиям».

Именно в таком ключе церемонию и воспринимает население, показывают данные социологов. Инаугурация привлекает внимание более половины россиян, вызывая у них гордость и воодушевление, отмечает глава ВЦИОМа Валерий Федоров. Об этом, по его словам, свидетельствуют данные опросов 2008 и 2012 годов.

— Инаугурация запоминается как торжественное и красивое событие. Так ее воспринимает примерно треть населения. Церемония традиционно вызывает у респондентов чувство надежды и гордости за страну, — сказал «Известиям» Валерий Федоров.

По словам главы ВЦИОМа, инаугурация президента воодушевляет людей, а негативные эмоции — раздражение, возмущение или скуку — социологи фиксировали лишь в единичных случаях.