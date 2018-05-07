Прямой эфир

Патриарх Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации Путина

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 7 мая благодарственный молебен в честь инаугурации президента Владимира Путина, передает агентство «РИА Новости».

Предстоятель Русской православной церкви встретил президента после вступления в должность у входа в Благовещенский собор Кремля. Для богослужения они вместе зашли внутрь.

Богослужение завершилось традиционной молитвой. Затем патриарх Кирилл рассказал Путину, что духовенство, монашество и верующие поддерживали его, потому что он не только успешно управляющий государством лидер, но и человек, преданный отечеству.

Для патриарха Кирилла эта церемония благословения президента России на служение отечеству стала второй. Первая состоялась в 2012 году. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Патриарх Кирилл отслужит молебен в день инаугурации президента РФ
Путин вступил в должность президента России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017