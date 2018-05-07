Патриарх Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации Путина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 7 мая благодарственный молебен в честь инаугурации президента Владимира Путина, передает агентство «РИА Новости».

Предстоятель Русской православной церкви встретил президента после вступления в должность у входа в Благовещенский собор Кремля. Для богослужения они вместе зашли внутрь.

Богослужение завершилось традиционной молитвой. Затем патриарх Кирилл рассказал Путину, что духовенство, монашество и верующие поддерживали его, потому что он не только успешно управляющий государством лидер, но и человек, преданный отечеству.

Для патриарха Кирилла эта церемония благословения президента России на служение отечеству стала второй. Первая состоялась в 2012 году.