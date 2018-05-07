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Путин вступил в должность президента России

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Владимир Путин принес присягу в качестве президента России. Церемония инаугурации состоялась 7 мая в Кремле.

Глава государства в прямом эфире вышел из своего рабочего кабинета. Российский лидер впервые использовал на инаугурации новый российский лимузин серии «Кортеж», автомобиль проехал к Большому Кремлевскому дворцу мимо Царь-колокола.

На сцену в зале дворца вышли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, символизируя три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. После этого в зал торжественно внесли государственный флаг и президентский штандарт.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — заявил Владимир Путин на инаугурации.

Российский лидер признался, что считает целью своей жизни и работы служение людям и отечеству.

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для ее настоящего и будущего - мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье», — заявил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин переизбран гражданами страны на пост главы государства по итогам выборов 2018 года. Политик занимает должность президента РФ в четвертый раз — впервые его избрали президентом в 2000 году, а в 2008 году российский лидер возглавил правительство.

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