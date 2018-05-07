Министры ожидают внесения кандидатуры премьера РФ вечером 7 мая

Министры рассчитывают, что президент России Владимир Путин предложит кандидатуру председателя правительства уже вечером 7 мая. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в кабмине.

«Уже сегодня вечером, чтобы завтра голосовать», — пояснил собеседник агентства.

В понедельник, 7 мая, состоится инаугурация президента Владимира Путина. Российский лидер был переизбран на новый срок по итогам выборов 2018 года. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, торжественная церемония во многом будет похожа на инаугурации прошлых лет. При этом эксперты полагают, что выступление Владимира Путина в 2018 будет сокращено по времени.

Комитет Госдумы по регламенту уже согласовал процедуру рассмотрения предложенной президентом кандидатуры на пост премьер-министра.