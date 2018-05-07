В центре Москвы 7 мая ограничат движение из-за инаугурации президента

В центре Москвы 7 мая будет ограничено движение в связи с церемонией вступления президента России в должность. Об этом сообщается в Twitter Московского транспорта в понедельник, 7 мая.

Так, будет полностью перекрыто движение по улице Ильинке от Старой площади до Ветошного переулка.

Кроме того, будет перекрыто движение по Москворецкой улице со стороны парка «Зарядье».

В связи с проведением торжественной церемонии вступления В.В. Путина в должность Президента РФ будут организованы перекрытия и ограничения pic.twitter.com/wzciNAlX7d — Московский транспорт (@DtRoad) 1 мая 2018 г.

Ранее сегодня сообщалось, что церемонию вступления Владимира Путина в должность главы государства сократят по времени по сравнению с 2012 годом.

Из сценария исключена речь уходящего главы государства, переезд нового президента в Кремль и церемония передачи ядерного чемоданчика.

Это связано с тем, что президентом избран действующий глава государства.

4 мая стало известно, что Путин не будет играть в хоккей в день инаугурации, как это было в день его прошлой инаугурации. График Ночной хоккейной лиги в этом году отличается от того, каким он был шесть лет назад.