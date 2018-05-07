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В центре Москвы 7 мая ограничат движение из-за инаугурации президента

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В центре Москвы 7 мая будет ограничено движение в связи с церемонией вступления президента России в должность. Об этом сообщается в Twitter Московского транспорта в понедельник, 7 мая.

Так, будет полностью перекрыто движение по улице Ильинке от Старой площади до Ветошного переулка.

Кроме того, будет перекрыто движение по Москворецкой улице со стороны парка «Зарядье».

 

Ранее сегодня сообщалось, что церемонию вступления Владимира Путина в должность главы государства сократят по времени по сравнению с 2012 годом.

Из сценария исключена речь уходящего главы государства, переезд нового президента в Кремль и церемония передачи ядерного чемоданчика.

Это связано с тем, что президентом избран действующий глава государства.

4 мая стало известно, что Путин не будет играть в хоккей в день инаугурации, как это было в день его прошлой инаугурации. График Ночной хоккейной лиги в этом году отличается от того, каким он был шесть лет назад.

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