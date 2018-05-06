Патриарх Кирилл отслужит молебен в день инаугурации президента РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит молебен в день инаугурации президента РФ. Служба станет четвертой в истории современной России на служение Отечеству президента Владимира Путина и пройдет 7 мая в Благовещенском соборе Московского Кремля.

«Завтра также будет совершен благодарственный молебен, в прошениях которого содержатся слова о том, чтобы Бог подал вступающему в должность главе государства силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение», — рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Для Патриарха Московского и всея Руси Кирилла это — вторая церемония благословения президента России на служение Отечеству, первая состоялась в 2012 году.

В воскресенье сообщалось, что инаугурация президента 7 мая пройдет по устоявшемуся сценарию.