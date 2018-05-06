Инаугурация президента 7 мая пройдет по устоявшемуся сценарию

Церемония вступления президента России в должность 7 мая пройдет по уже устоявшемуся, традиционному сценарию.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, с началом церемонии президент РФ Владимир Путин отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец. Затем он пройдет по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал, где и примет присягу.

По словам Пескова, после этого президент выйдет через Красное крыльцо Большого Кремлевского дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. Затем в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение, передает ТАСС.

«Во время нынешней церемонии гости, приглашенные на инаугурацию, будут размещены не только в залах БКД, но и на Соборной площади», — добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента уточнил, что на церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании.

Ранее Песков сообщил, что накануне инаугурации Путин проведет ряд непубличных рабочих встреч. Церемония вступления президента в должность начнется 7 мая в полдень.