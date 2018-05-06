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Герольдмейстер рассказал о ходе церемонии инаугурации президента

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев
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Председатель Геральдического совета при президенте РФ, государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов рассказал в интервью «РИА Новости» подробности о церемонии инаугурации президента.

По его словам, избранный глава государства сначала произносит присягу на специальной копии Конституции, а затем получает символы власти — президентские знак и штандарт. Копия Конституции, как отметил Вилинбахов, отличается от стандартного документа исключительно внешним видом.

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«Конечно, она переплетена и напечатана не на такой бумаге, которую мы можем с вами купить в магазине. Но что касается текста, то он абсолютно такой же», — пояснил он.

Герольдмейстер добавил, что сама по себе церемония инаугурации довольно простая по своим составляющим, хотя и представляет собой торжественное и ответственное действо. На протяжении всей инаугурации присутствуют представители службы протокола, которые могут при необходимости подсказать что-то президенту.

«Церемонии всегда проходили в соответствии со сценарием, который был заранее проработан», — добавил он, отметив, что в него всегда могут быть внесены частичные изменения.

Самой серьезной переменой, по мнению Велинбахова, стали изменения в протоколе, касающиеся гостей.

«На церемониях вступления в должность [Михаила] Горбачева и [Бориса] Ельцина гости сидели в зале Дворца съездов. И, на мой взгляд, это было неправильно. Теперь все гости стоят, как и президент, который присягает на Конституции. Это было самое серьезное изменение в сценарии инаугурации», — рассказал он.

7 мая в Москве состоится инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Во время проведения церемонии в центре столицы перекроют движение транспорта на двух улицах. В начале мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к мероприятию находится на финальной стадии.

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