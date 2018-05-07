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Церемонию инаугурации Путина сократят по времени

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Церемонию вступления Владимира Путина в должность главы государства сократят по времени по сравнению с 2012 годом. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по протоколу.

«Президентом был избран действующий глава государства, а значит, в программе не будет моментов, связанных с передачей власти от одного человека к другому — например, передачи ядерного чемоданчика», — пояснила директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова.

Также из сценария исключена речь уходящего главы государства. Сократится и маршрут следования президента: в этот раз Владимиру Путину не придется переезжать из Дома правительства в Кремль, как в 2012 году. Из рабочего корпуса президент сразу направится в Большой Кремлевский дворец.

Часовая трансляция сократится на 10 минут, прямой эфир будут вести «Первый канал», «Россия 1» и НТВ. В целом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сценарий седьмой в истории России и четвертой для Владимира Путина инаугурации будет схож «с традиционной церемонией, которая существует».

По данным соцопросов, мероприятие привлекает внимание более половины россиян, вызывая у граждан чувство гордости и воодушевления.

«Инаугурация запоминается как торжественное и красивое событие. Так ее воспринимает примерно треть населения. Церемония традиционно вызывает у респондентов чувство надежды и гордости за страну», — сказал «Известиям» глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Торжественно и кратко 

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