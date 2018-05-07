Путин поблагодарил членов правительства за работу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за работу членов правительства, которое, согласно Конституции, сложит с себя полномочия перед инаугурацией главы государства в понедельник, 7 мая.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства. В своем обращении к ним Путин поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией», — сообщил пресс-секретарь.

По его словам, Путин особо отметил вклад премьера Дмитрия Медведева в работу кабмина, заявив, что правительство проявляло твердость и последовательность, «готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов».

Глава государства напомнил, что ключевым направлением работы кабмина стала реализация майских указов, которые, по оценке Путина, были выполнены не в полном объеме. Несмотря на это, правительство показало веские результаты.

Главной задачей кабмина российский лидер назвал уверенное повышение доходов граждан, а также призвал членов правительства обеспечить четкий рабочий ритм в период формирования нового состава.

Нынешний состав правительства был сформирован в 2012 году. В понедельник кабмин подаст в отставку и будет находиться в статусе исполняющего обязанности до формирования нового состава правительства.

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая. Как сообщал Песков, церемония пройдет по традиционному сценарию: из рабочего кабинета Путин направится в Большой Кремлевский дворец, пройдет по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал, где и примет присягу. После этого глава государства выйдет на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. Затем в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение.