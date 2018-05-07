Прямой эфир

Путин обозначил ключевую задачу правительства на ближайшие годы

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владимир Путин в канун инаугурации на пост президента провел встречу с членами правительства и обозначил главную цель работы на ближайшие годы.

Российский лидер подчеркнул, что ключевой задачей станет повышение реальных доходов россиян.

Торжественно и кратко
Церемония инаугурации президента пройдет по традиционному сценарию, но займет меньше времени

«В целом наша ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база», –– говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что общая устойчивость экономики выросла, удалось преодолеть резкое падение цен на нефть, справиться с попытками санкционного давления и с колебаниями глобальной конъюнктуры.

«Действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики. Экономика выходит на траекторию роста. Удалось не просто обеспечить стабильность, а фактически сформировать новую макроэкономическую реальность с низкой инфляцией», –– сказал Путин.

Глава государства указал, что данное достижение Центробанка и кабмина открывает возможность запуска крупных инфраструктурных и промышленных проектов и улучшения работы малого и среднего бизнеса. Также он отметил рост зарплат бюджетников.

«Важнейшим результатом считаю рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны. Зарплаты в этих отраслях должны расти и дальше», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в дальнейшем необходимо продолжать работу по развитию страны.

«Важно сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить преемственность работы, преемственность и последовательность развития страны, в том числе четкий рабочий ритм в предстоящий период формирования нового правительства. Рассчитываю здесь на вашу поддержку, ответственность и профессионализм», — добавил Путин.

В соответствии с Конституцией правительство сложит с себя полномочия перед инаугурацией главы государства в понедельник, 7 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поблагодарил членов правительства за работу
Песков рассказал о планах Путина в канун инаугурации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017