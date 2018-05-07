Госдума определила процесс рассмотрения кандидатуры премьер-министра

Комитет Госдумы по регламенту согласовал процедуру рассмотрения кандидатуры на пост премьер-министра России, сообщила в понедельник, 7 мая, его глава Ольга Савастьянова.

«Этот порядок — дачи согласия президенту РФ на назначение председателя правительства — будет предложен Совету Думы», — цитирует ее «Интерфакс». Заседание Совета Думы должно состояться в 15:00 мск.

Савастьянова пояснила, что в рамках утвержденной процедуры президент или его уполномоченный представитель в нижней палате парламента должен внести кандидатуру председателя правительства, а затем претендент ознакомит парламентариев со своей программой.

«Время по данному вопросу не ограничено. И мы понимаем, насколько это важно — представить свою позицию, видение по основным вопросам», — отметила парламентарий. После презентации программы депутаты зададут кандидату по два вопроса от каждой фракции, а затем выступят с десятиминутной речью, в ходе которой озвучат свое мнение о кандидате. По итогам выступлений от фракций Госдума примет решение о согласии или несогласии с назначением кандидата на пост главы правительства.

7 мая состоится инаугурация президента России Владимира Путина. Как ранее «Известиям» сообщила директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова, церемония будет сокращена по времени по сравнению с 2012 годом.