Россияне назвали главное достижение Путина на посту президента

Более половины граждан России считает, что главным достижением президента РФ Владимира Путина за всё время его пребывания у власти является возвращение стране статуса великой державы. Такое мнение высказали участники опроса «Левада-Центра», опубликованного в понедельник, 7 мая, сообщает «Левада-Центр».

При этом 38% участников соцопроса уверены, что основным достижением Путина является стабилизация обстановки на Северном Кавказе. Еще 27% опрошенных отметили огромный вклад главы государства в преодолении сепаратистских тенденций и удержании страны от распада. Около 25% респондентов назвали в числе его достижений повышение пенсий, зарплат, стипендий и других выплат.

Инаугурация Владимира Путина состоялась в понедельник, 7 мая. Действующий президент России был вновь избран народом еще на один шестилетний срок в марте текущего года. На последних выборах Путин набрал более 76% голосов избирателей, напоминает сайт kp.ru.

Ранее, 7 мая, были опубликованы результаты опроса, который показал, что жители ФРГ, Франции и Италии назвали президента России Владимира Путина сильнейшим мировым лидером.