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Стивен Сигал прибыл на инаугурацию Владимира Путина

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал приглашен на инаугурацию президента России Владимира Путина.

Как сообщает «Интерфакс», актер, получивший российское гражданство в 2016 году, прибыл на торжественную церемонию вместе с женой.

Президент России Владимир Путин переизбран гражданами страны на пост главы государства по итогам выборов 2018 года. Его инаугурация состоится 7 мая. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, сценарий церемонии будет во многом схож с прошлыми мероприятиями. В это время на двух центральных улицах Москвы перекроют движение транспорта.

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