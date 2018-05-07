Стивен Сигал прибыл на инаугурацию Владимира Путина

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал приглашен на инаугурацию президента России Владимира Путина.

Как сообщает «Интерфакс», актер, получивший российское гражданство в 2016 году, прибыл на торжественную церемонию вместе с женой.

Президент России Владимир Путин переизбран гражданами страны на пост главы государства по итогам выборов 2018 года. Его инаугурация состоится 7 мая. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, сценарий церемонии будет во многом схож с прошлыми мероприятиями. В это время на двух центральных улицах Москвы перекроют движение транспорта.