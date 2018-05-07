Путина считают сильнейшим мировым лидером в ФРГ, Италии и Франции

Президента России Владимира Путина назвали сильнейшим мировым лидером жители ФРГ, Франции и Италии. Такие данные следуют из опроса социологов французской компании IFop, проведенного по заказу агентства Sputnik.

Отмечается, что более трети немцев, итальянцев и французов заявили, что именно Путин — самый сильный мировой лидер в настоящее время. Так считают 34% респондентов из Германии, 34% из Франции и 38% опрошенных итальянцев. Кроме того, это мнение разделили 26% участников исследования из Великобритании и 23% из США, передает телеканал «Звезда».

На втором месте в рейтинге оказался американский лидер Дональд Трамп. Его упомянули 25% респондентов из Франции, 27% — из Германии, 29% итальянцев, 43% граждан США и 33% британцев. На третьем месте — лидер Китая Си Цзиньпин. Его имя назвали 17% опрошенных жителей Франции, 19% — ФРГ, 13% — Италии, 9% британцев и 4% американцев.

Владимир Путин в марте этого года победил на президентских выборах в России. Его инаугурация состоится 7 мая. Сценарий церемонии в основном определен и во многом схож с прошлыми мероприятиями.