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Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Президент России Владимир Путин после инаугурации 7 мая предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Торжественно и кратко
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«Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее действующее правительство было отправлено в отставку. Это произошло после инаугурации Владимира Путина, который 7 мая официально стал президентом страны в четвертый раз. Кандидатуру нового премьера он должен был представить в двухнедельный срок. До формирования нового состава прежнее правительство действует по поручению главы государства.

Медведев был главой кабмина весь предыдущий срок работы Путина — с  8 мая 2012 года.

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