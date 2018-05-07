Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин после инаугурации 7 мая предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее действующее правительство было отправлено в отставку. Это произошло после инаугурации Владимира Путина, который 7 мая официально стал президентом страны в четвертый раз. Кандидатуру нового премьера он должен был представить в двухнедельный срок. До формирования нового состава прежнее правительство действует по поручению главы государства.

Медведев был главой кабмина весь предыдущий срок работы Путина — с 8 мая 2012 года.