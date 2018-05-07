Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий кабинетом министров. Это произошло после инаугурации Владимира Путина, который 7 мая официально в четвертый раз стал президентом страны.

Как отмечается на сайте кабмина, отставка правительства предусмотрена статьей 116 Конституции.



Теперь Владимир Путин в двухнедельный срок должен представить кандидатуру нового премьера. До формирования нового состава кабинета министров прежнее правительство действует по поручению главы государства.

По данным СМИ, кандидат на пост премьер-министра России выступит в Госдуме 7 мая в 15:00 мск.

На церемонии инаугурации, которая состоялась в Кремле, Путин сравнил страну с птицей Феникс, которая возрождается из пепла.