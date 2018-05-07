Путин сравнил Россию с возрождающейся из пепла птицей Феникс

Президент России Владимир Путин сравнил страну с птицей Феникс, которая возрождается из пепла. Об этом он сказал на церемонии инаугурации, которая состоялась 7 мая в Кремле.

«За более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась, как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми», — сказал глава государства.

Путин отметил, что для страны испытания становились лишь новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего рывка вперед.

7 мая Путин принес присягу в качестве президента России. Глава государства признался, что считает целью своей жизни и работы служение людям и отечеству.

Также стало известно, что на инаугурации Путин впервые использовал новый российский лимузин серии «Кортеж». Автомобиль проехал к Большому Кремлевскому дворцу мимо Царь-колокола.