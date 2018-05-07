Путин рассказал о своем смысле жизни

Президент России Владимир Путин, вступивший в должность в понедельник, 7 мая, поблагодарил россиян за поддержку на выборах и заявил, что считает смыслом жизни сделать всё для будущего страны.

«Благодарю граждан России за искреннюю поддержку на выборах президента России», — сказал российский лидер.

«Россия должна быть современно и динамичной, наращивать лидерство, стране предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед», — отметил Путин.

Президент также отметил, что Россия открыта к диалогу, будет активно продвигать интеграционные проекты и выступает за равноправное сотрудничество со всеми странами в интересах стабильности на планете.

«Мы открыты к диалогу. Вместе с нашими партнерами будем активно продвигать интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете», – заявил Путин на церемонии инаугурации.

Владимир Путин принес присягу в качестве президента России 7 мая в Кремле.