Названо время выступления кандидата в премьеры в Госдуме

Кандидат на пост премьер-министра России выступит в Госдуме 7 мая в 15:00 мск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник нижней палате парламента.

Комитет Госдумы по регламенту уже согласовал процедуру рассмотрения предложенной президентом кандидатуры на пост премьер-министра. Пока неизвестно, кто станет новым премьером.

Ранее, 7 мая, Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента России. В этот же день правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, ушло в отставку, следуя букве закона.