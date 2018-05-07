Прямой эфир

Названо время выступления кандидата в премьеры в Госдуме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат на пост премьер-министра России выступит в Госдуме 7 мая в 15:00 мск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник нижней палате парламента.

Комитет Госдумы по регламенту уже согласовал процедуру рассмотрения предложенной президентом кандидатуры на пост премьер-министра. Пока неизвестно, кто станет новым премьером.

Ранее, 7 мая, Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента России. В этот же день правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, ушло в отставку, следуя букве закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министры ожидают внесения кандидатуры премьера РФ вечером 7 мая
Путин сравнил Россию с возрождающейся из пепла птицей Феникс

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017