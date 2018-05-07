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Володин назвал вступление Путина в должность новым этапом в развитии страны

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил после инаугурации президента России Владимира Путина, что в РФ начался новый этап в развитии страны. Председатель нижней палаты парламента считает, что предстоит серьезная работа на благо всех сограждан.

«Сегодняшний день — начало нового этапа развития России, цели которого четко обозначены президентом России. Впереди у нас очень напряженная и ответственная работа, ее результатов ждут все граждане нашей страны, уверен, все вместе мы сможем решить эти задачи», — сказал Володин.

Он напомнил, что в должность официально вступил человек, который на выборах получил поддержку абсолютного большинства граждан России. По итогам голосования он набрал 76,69% голосов.

Владимир Путин официально вступил в должность президента России 7 мая, напоминает НСН. Церемония инаугурации состоялась в Кремле.

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