Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьера 8 мая

Государственная дума планирует рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер–министра российского правительства 8 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-спикера нижней палаты парламента от фракции ЛДПР Игоря Лебедева.

«Да, планируем уже завтра рассмотреть кандидатуру Медведева», — приводит агентство его слова.

Консультации кандидата с фракциями начнутся уже в понедельник, 7 мая.

Президент России Владимир Путин после инаугурации, состоявшейся в этот же день, предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.

Ранее действующее правительство было отправлено в отставку.