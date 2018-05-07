Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьера 8 мая
Государственная дума планирует рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер–министра российского правительства 8 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-спикера нижней палаты парламента от фракции ЛДПР Игоря Лебедева.
«Да, планируем уже завтра рассмотреть кандидатуру Медведева», — приводит агентство его слова.
Консультации кандидата с фракциями начнутся уже в понедельник, 7 мая.
Президент России Владимир Путин после инаугурации, состоявшейся в этот же день, предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.
Ранее действующее правительство было отправлено в отставку.