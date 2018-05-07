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Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры в новое правительство

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев предложил назначить в новом составе правительства Антона Силуанова на должность первого вице-премьера, Татьяну Голикову вице-премьером по здравоохранению, Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства, а Алексея Гордеева вице-премьером по сельскому хозяйству. 

Об этом исполняющий обязанности премьер-министра сообщил на встрече с депутатами фракции «Единой России» в Госдуме, передает ТАСС.

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«Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик, в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами», — сказал Медведев по поводу выдвижения Мутко.

В прежнем составе правительства Силуанов занимал пост главы Минфина, Голикова была руководителем российской Счетной палаты, Виталий Мутко являлся зампредом правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а Гордеев с конца декабря 2017 года занимал пост полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Кроме того, Медведев предложил назначить Дмитрия Козака вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики, Константина Чуйченко главой аппарата правительства, а нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова зампредом правительства по ОПК. Помимо этого, на пост вице-премьера Медведев предложил и.о. первого замруководителя аппарата кабмина Максима Акимова.

Кандидатуру самого Дмитрия Медведева на пост премьер-министра российского правительства депутаты Госдумы планируют рассмотреть 8 мая. Его кандидатуру предложил президент России Владимир Путин, который 7 мая официально вступил в должность. 

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