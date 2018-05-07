Коммунисты пообещали голосовать против переназначения Медведева

Парламентская фракция компартии намерена голосовать против утверждения Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

«Мы не можем поддерживать курс, против которого фракция выступала все последние 18 лет, курс правительства, связанный с фамилией Медведева», — пояснил позицию однопартийцев секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Он уточнил, что смена курса — это программное требование съезда КПРФ.

Во фракции «Справедливой России» «преобладают критические настроения», сообщил, в свою очередь, заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.

По его мнению, однопартийцы могут воздержаться при голосовании, сообщает РБК.

7 мая Владимир Путин официально стал президентом страны в четвертый раз. После этого действующее правительство было отправлено в отставку

Президент после инаугурации предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. До вечера кандидат в премьеры проведет встречи с депутатами по фракциям.