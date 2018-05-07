Путин поставил задачи правительству до 2024 года

Президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Правительству поручено до 2024 года обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и увеличение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности. При этом уровень инфляции не должен превышать 4%.

Кроме того, в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, создать высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор экономики, рост которого будут обеспечивать современные технологии и высококвалифицированные кадры.

Владимир Путин официально вступил в должность избранного президента России в понедельник, 7 мая. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.