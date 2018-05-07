Путин обсудит с президентом Сербии реализацию совместных инвестпроектов

Президент России Владимир Путин во вторник, 8 мая, обсудит с сербским коллегой Александром Вучичем реализацию совместных инвестпроектов и развитие сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Вучич будет находиться в Москве с рабочим визитом для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе встречи лидеры двух стран намерены обсудить состояние и перспективы развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов, а также обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам.

В феврале текущего года Алексндр Вучич заявил, что его страна не планирует вводить санкции против России даже в условиях евроинтеграции. Вучич заверил, что на европейском пути Сербия не будет жертвовать «традиционными ценностями и традиционными отношениями».