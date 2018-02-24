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Президент Сербии пообещал не вводить санкции против РФ

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Фото: РИА Новости/Александар Джорович
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не станет вводить санкции против России даже в условиях евроинтеграции.

«Мы не собираемся вводить санкции в отношении России, во всяком случае, пока я являюсь президентом и пока у моей партии есть большинство в парламенте», — сказал Вучич в эфире телеканала «Россия 1».

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Сербский лидер отметил, что на европейском пути, они не собираются жертвовать «традиционными ценностями и традиционными отношениями».

На этой неделе в Сербии с визитом побывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Главной темой переговоров стали ситуация в Европе и на Балканах.

Сергей Лавров назвал братским прием в Сербии. Министр заявил, что не помнит такого эмоционального и доброго приема. Визит главы российского МИДа в Белград длился два дня и был посвящен 180-летию установления дипломатических отношений России и Сербии.

Александр Вучич передал Сергею Лаврову письмо для семьи летчика Романа Филипова, героически погибшего в Сирии. Он отметил, что Сербию восхитила храбрость российского офицера. Также Вучич передал письмо для президента РФ Владимира Путина с благодарностью за все, что российский лидер сделал для развития добрых двусторонних отношений между странами.

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