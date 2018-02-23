Сергей Лавров сыграл «чистую десятку»

Глава МИД России Сергей Лавров 22 февраля посетил Белград, где провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, председателем правительства Аной Брнабич и министром иностранных дел Ивицей Дачичем. На встрече с сербскими коллегами российский министр вновь подтвердил, что Белград является важным стратегическим партнером Москвы. А прием, который братская страна организовала по случаю 180-летия установления дипломатических отношений, отражает весь масштаб кооперации двух стран. Российский министр также возложил цветы к памятнику советскому солдату-освободителю, поприсутствовал на презентации мозаичного убранства главного купола храма Святого Саввы и прочитал лекцию студентам Белградского университета.

В этом году Россия и Сербия отмечают 180-летие установления дипломатических отношений. По прилете из Любляны, где министр побывал днем ранее, Сергея Лаврова встречал его сербский коллега Ивица Дачич. А уже через несколько часов шефа российской дипломатии ждал долгий разговор с президентом Александром Вучичем, после которого министр признался, что ощущает себя в Сербии «не как дома, а дома».

Выступая на совместной пресс-конференции, Сергей Лавров отметил, что Москва приветствует усилия Белграда, который, несмотря на давление некоторых стран, развивает сотрудничество как с ЕС, так и с ЕАЭС, а связи с НАТО не мешают ему взаимодействовать с ОДКБ. По словам главы МИД РФ, причина крепкой российско-сербской дружбы кроется в том, что эти страны не пытаются друг другу ничего навязать, а действуют исходя из взаимного интереса. И, конечно, духовные и религиозные связи в этом Москве и Белграду также помогают.

Впрочем, недавно увидела свет новая стратегия ЕС по Западным Балканам, согласно которой Сербия уже в 2025 году может стать частью Евросоюза. Однако для этого Белграду предстоит выполнить ряд условий, среди которых особняком стоят фактически признание независимости Косова и гармонизация внешней политики. У журналистов, естественно, возник вопрос, не придется ли сербам пожертвовать дружбой с Россией ради присоединения к брюссельской семье. Но президент Вучич успокоил собравшихся: Сербия свою политику в отношениях с Россией не изменит и уж тем более к санкциям не присоединится. По его словам, «Россия никогда ничего не чинила против интересов Сербии», поэтому сербы никогда не предадут братьев.

Большинство стран Евросоюза давно признали независимость Косова и требуют от Белграда нормализовать отношения с Приштиной. А как пояснили «Известиям» источники в российских и сербских дипломатических кругах, условие «нормализации отношений» с Косовом фактически трансформировалось в требование признать суверенитет мятежного края. И Белград такой расклад не устраивает. Поэтому постоянная российская поддержка Сербии в косовском вопросе также добавляет прочности российско-сербским отношениям.

Сербия продолжает следовать курсом на интеграцию с Евросоюзом, при этом одновременно не только поддерживая, но и развивая связи с историческим союзником — Россией. По данным российской статистики, товарооборот между странами за 2017 год превысил $2 млрд, увеличившись на 24,7%. Активно развивается культурное и религиозное сотрудничество.

Подводя итоги визита на пресс-конференцию вместе с Сергеем Лавровым, Ивица Дачич подчеркнул, что у него и российского министра состоялся весьма «содержательный разговор». Как признался сербский дипломат, отличие российско-сербского стратегического партнерства от отношений со многими другими странами в том, что «это не формальная, на бумаге» дружба, а вполне «реальная и практическая». Российский министр со своим коллегой полностью согласился, добавив, что о «масштабе наших отношений» говорит размах, с которым «сербские друзья» организовали праздничные мероприятия по случаю 180-летия дипотношений между Москвой и Белградом.

Ивица Дачич поблагодарил Россию и за «отстаивание сербской территориальной целостности и независимости», и за «вето в ООН», которое Москва наложила «при попытке обвинить сербский народ в геноциде», и за понимание и уважительное отношение к разновекторной сербской политике. В конце своей речи сербский министр назвал Сергея Лаврова большим другом Сербии, после чего произошло событие, вызвавшее десятки вспышек фотокамер. Ивица Дачич, хитро улыбнувшись прессе, внезапно достал футболку сборной Сербии по футболу, на которой красовался почетный десятый номер и фамилия «Лавров».

Глава МИД Сербии пояснил, что долго думать над подарком «для дорогого друга» не пришлось, ведь Сергей Лавров — известный футбольный болельщик, а к тому же в России совсем скоро пройдет чемпионат мира. Шеф российской дипломатии подарком остался явно доволен: мало того, что футболка сборной братского народа, так еще и «десятка» на спине — самый желанный номер среди всех атакующих полузащитников и форвардов мира. Под самый занавес визита в российском посольстве Ивице Дачичу вручили российский орден Дружбы.

Проведя целую серию переговоров, посетив несколько мемориалов, побывав в храме, российском посольстве и прочитав лекцию студентам Белградского университета, Сергей Лавров отправился в Москву. В столице России пройдет следующая встреча главы МИД РФ и его сербского коллеги — они уже давно договорились раз в год ездить друг к другу в гости.