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Лавров рассказал об эмоциональном и теплом приеме в Сербии

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал братским прием в Сербии. Министр отметил, что не помнит такого эмоционального и доброго приема, и отметил, что ему понравился слоеный пирог, поданный на завтрак.

Визит Лаврова в Белград длился два дня и был приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений России и Сербии.

«Ивица (Дачич, глава МИДа Сербии. — Ред.) и всё сербское руководство сделали невозможное, потому что я такого эмоционального, официального во всех смыслах, доброго, братского приема не помню», — слова Лаврова приводятся на сайте МИДа.

Дипломат отметил, что стороны отметили «180 лет наших дипломатических отношений самым лучшим образом».

В ходе переговоров Сергей Лавров и глава МИДа Сербии Ивица Дачич заявили о неисчерпаемом потенциале сотрудничества между Москвой и Белградом. Президент Сербии Александр Вучич передал благодарственное письмо Владимиру Путину и письмо родным летчика Романа Филипова.

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