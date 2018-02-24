Лавров предостерег от использования Сербии против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что интерес Сербии к евроинтеграции пытаются использовать против России. Об этом он заявил в субботу, 24 февраля.

«Ивица (Дачич, глава МИД Сербии. — Ред.) в своей речи упомянул о попытках воспользоваться интересом Сербии к евроинтеграции, заставить ее занимать антироссийские позиции», — цитирует его «РИА Новости».

21 февраля президент Сербии Александр Вучич на встрече с Лавровым, состоявшейся во время визита российского министра в Белград, пообещал, что страна не будет вводить санкции против России.