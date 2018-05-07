Госдума ожидает Путина для рассмотрения кандидатуры Медведева на пост премьера

Госдума ожидает приезда президента России для рассмотрения кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом сообщил «Интерфаксу» спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Ожидается, что во вторник, 8 мая, Госдума даст согласие на утверждение Медведева председателем правительства.

В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина, который занял высший государственный пост страны в четвертый раз. После этого действующее правительство было отправлено в отставку.

Позже президент РФ предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.