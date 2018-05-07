Вступление в должность

Владимир Путин официально вступил в должность президента. Он будет занимать высший государственный пост в течение шести лет. Состоявшаяся 7 мая церемония инаугурации стала седьмой в истории современной России. Глава государства рассказал, какой должна быть страна, обозначил, что станет для него самым главным во время нового президентского срока, и выразил уверенность в успехе России. Подробности — в материале портала iz.ru.

Как прошла церемония вступления в должность

Путин сегодня принял принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что Владимир Владимирович вступил в должность президента.

Это уже четвертый срок Путина на посту главы государства. Теперь полномочия нового президента истекают в 2024 году. Когда после победы на выборах Путина спросили о планах баллотироваться в 2030 году, он назвал это смешным. «Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!» — сказал 65-летний глава государства.

На инаугурацию Путин направился из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля. В этом году по ТВ показали кадры из этого помещения, а также приемную президента — редкий случай, отмечает «РИА Новости».

Расстояние до Большого Кремлевского дворца избранный лидер преодолел на новом лимузине из проекта «Кортеж». Один из присутствовавших на инаугурации заметил: «Круче, чем у (президента США Дональда) Трампа». Путина сопровождали мотоциклисты.

По приезду главу государства встретил комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Под звуки фанфар Путин прошел во дворец по парадной лестнице, вдоль которой выстроились гвардейцы Кремлевского полка. И ровно в полдень он проследовал в Андреевский зал, где состоялась церемония вступления в должность.

Инаугурация_1 Автомобиль проекта «Кортеж», на котором избранный президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

На подиуме, где также находились глава Конституционного суда, председатели Совета Федерации и Госдумы, Путин зачитал текст присяги, положив правую руку на конституцию. Он, в частности, поклялся уважать права и свободы человека, соблюдать Основной закон, защищать суверенитет и независимость страны.

Затем прозвучал гимн России, и президент выступил с инаугурационной речью.

О чем говорил президент

- О смысле жизни и долге

Путин заявил, что считает своим долгом и смыслом жизни сделать все для страны — «для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье».

Президент заверил, что целью его работы будет служение россиянам и Отечеству. «Для меня это превыше всего», — сказал он.

По его словам, на долю страны в 1990-х — начале 2000-х выпали тяжелые испытания и далеко не все еще восстановлено — не все исторические раны залечены, не все сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит новые задачи.

«Времени на раскачку нет. Но все мы хорошо помним, что за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед», — подчеркнул Путин.

Инаугурация_2 Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации в Кремле Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

- О том, как он видит Россию

Он также обрисовал свое видение России: страна должна быть современной и динамичной, готовой смело принимать вызовы времени и энергично на них отвечать, чтобы наращивать лидерство в тех сферах, где она традиционно сильна.

«Уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще явно недостаточно», — заявил президент.

Путин сообщил, что в центре внимания — качество жизни людей, их благополучие и безопасность. «Наш ориентир — Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека», — добавил он.

- О том, что нужно сделать

Лидер страны пообещал проводить современную социальную политику: повышать качество образования и здравоохранения. «Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей», — подчеркнул он. Именно эти дети будут строить Россию, добиваться еще больших успехов, чем их родители.

Инаугурация_3 Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В стране необходимо «расширять пространство свободы» для предпринимателей, ученых и творческих людей и в целом нужны прорывы во всех сферах. Но на такой рывок способно только общество без «дремучего охранительства» и «бюрократической мертвечины», уверен глава государства. Власти должны быть открытыми к проблемам людей и отзывчивыми.

- О гордости и уверенности в успехе

Президент констатировал, что Россия — одна мощная команда, которой по плечу самые сложные задачи. Он уверен, что страна добьется успеха. Однако, меняясь вместе с миром, ей не стоит забывать о собственной истории, самобытности и единстве.

«Мы научились отстаивать свои интересы, возродили гордость за Отечество, за наши традиционные ценности. Опыт показывает, что и сегодня нам нужно беречь достигнутое. И на этой основе, конечно, двигаться только вперед», — заверил Путин.

Он добавил, что Москва выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами ради мира на планете. «Россия — сильный, активный, влиятельный участник международной жизни. Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены. Будем и впредь уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание», — заключил президент.

Что было после выступления президента

После выступления артиллеристы двух батарей комендатуры Москвы со стороны Кремлевской набережной устроили праздничный салют из 18 орудий — всего 30 залпов.

Верховный главнокомандующий вышел на Соборную площадь Кремля. Там ему представили личный состав Президентского полка. Путин принял рапорт командира полка, который затем тремя колоннами парадным строем прошел перед президентом.

Инаугурация_4 Президент РФ Владимир Путин принимает парад Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президентский полк — воинская часть, которая решает задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Он входит в состав Федеральной службы охраны и подчиняется непосредственно президенту.

Чтобы понаблюдать за церемонией на площади собрались более пяти тысяч человек. Среди них, как передает «Интерфакс», представители различных волонтерских организаций, члены избирательного штаба президента.

Один из организаторов мероприятия рассказал агентству, что впервые после инаугурации президент вышел на Соборную площадь для смотра Президентского полка при таком скоплении людей. Ранее глава государства спускался по Красному крыльцу в полном одиночестве.

Инаугурация_5 Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Гостями инаугурации стали политики, деятели культуры, ученые, спортсмены. Это и актер Василий Лановой, появившийся в Кремле в ярко-оранжевой куртке, и Александр Залдостанов (Хирург), который приехал в традиционной для байкеров экипировке. На церемонии также заметили бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, хоккеиста Илью Ковальчука и футболиста Игоря Акинфеева. Одним из первых прибыл актер и с недавних пор гражданин России Стивен Сигал, передает ТАСС.

2018-05-07T094055Z_1358127901_RC15EF7EF7C0_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION К Большому Кремлевскому дворцу, где проходила церемония инаугурации, Владимир Путин в этот день проследовал из своего кабинета в Кремле, где провел утро в рабочем режиме Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky TASS_26644626 На церемонию Владимир Путин прибыл на лимузине проекта «Кортеж» — новейшем представительском седане отечественного производства. Планируется, что в будущем машины, произведенные в рамках этого проекта, полностью заменят иномарки в автопарках российских государственных учреждений Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов 2018-05-07T100017Z_1061176364_RC1A942A8A90_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Российский футбольный тренер Валерий Газзаев в числе гостей, приглашенных на церемонию инаугурации. Всего приглашения на церемонию инаугурации получили несколько тысяч человек. Среди них — общественные деятели и деятели культуры и спорта, госслужащие, высокопоставленные военные и Герои России Фото: REUTERS/Mikhail Metzel 2018-05-07T095855Z_237091452_RC1DBBBBD0B0_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Президента приветствовали военнослужащие Президентского полка — одной из самых известных и престижных воинских частей в России. Полк впервые был сформирован еще в 1936 году Фото: REUTERS/Sergei Savostyanov 2018-05-07T101603Z_997955382_RC1674BAEEA0_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Гости, собравшиеся в Большом Кремлевском дворце, встретили появление президента аплодисментами Фото: REUTERS TASS_26645007 Присягу избранный президент приносит на Конституции Российской Федерации — ее в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца внес военнослужащий роты почетного караула Президентского полка Фото: ТАСС/Александр Земляниченко 2018-05-07T105142Z_350634098_RC1B133ED900_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Ровно в 12 часов пополудни Владимир Путин произнес текст присяги президента России: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». С этого момента он официально вступил в должность руководителя страны Фото: REUTERS/Alexei Druzhinin 2018-05-07T113155Z_1167235231_RC190239CB40_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии инаугурации Фото: REUTERS 2018-05-07T122039Z_1347277795_RC1A56C08060_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION После принесения присяги, Владимир Путин вышел на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky 2018-05-07T120109Z_572900781_RC1D87110970_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Там же, на Соборной площади, Владимир Путин встретился с гостями церемонии — в том числе, представителями молодежного движения «Волонтеры победы» Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky 2018-05-07T115007Z_681106328_RC140BA88A30_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-INAUGURATION Владимир Путин во время благодарственного молебна по случаю инаугурации, который состоялся в Благовещенском соборе Кремля Фото: REUTERS/Aleksey Nikolsky

После церемонии Путин пообщался с волонтерами и представителями молодежных организаций. Они приветствовали президента и поблагодарили его за то, что он делает на посту лидера страны. Молодые люди также попросили президента сделать групповое фото, тот согласился.

Что будет с правительством

В скором времени стало известно, что правительство России сложило полномочия. Данная обязанность предусмотрена статьей 116 конституции. Обычно после этого премьер-министр, его заместители и министры переходят в статус «временно исполняющих обязанности» до формирования нового кабинета. Не позднее двух недель с даты отставки президент должен внести в Госдуму предложение о кандидатуре нового главы кабмина, которое депутаты должны рассмотреть в течение недели.

Путин уже предложил Дмитрия Медведева на должность главы правительства. Госдума рассмотрит вопрос 8 мая.

Инаугурация_6 Президент РФ Владимир Путин после инаугурации на Соборной площади Кремля Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Предполагается, что на заседании кандидат на пост премьера представит программу основных направлений деятельности будущего правительства, а также ответит на вопросы парламентариев. После этого представители фракций высказываются за или против претендента — для утверждения нужно большинство голосов.

Затем у главы кабмина есть неделя на то, чтобы представить президенту предложения о структуре федеральных органов власти, а также предложить кандидатов в вице-премьеры.