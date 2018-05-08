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Медведев пообещал не отказываться полностью от зарубежных лекарств

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Фото: ТАСС/Михаил Мордасов
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Россия не будет полностью отказываться от поставок лекарств из-за рубежа, но будет стремиться увеличить производство современных препаратов внутри страны. Об этом заявил врио главы кабмина Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов при рассмотрении Госдумой его кандидатуры на пост премьер-министра России.

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По его словам, из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) около 85% лекарств производится в РФ. К тому же он выразил уверенность, что этот показатель будет увеличен до 90%.

«Но при этом это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов», — приводит слова Медведева ТАСС.

Вместе с тем кандидат в премьеры считает важным «затаскивать к нам иностранных производителей», чтобы они производили и продавали самые современные лекарства в России. 

Он добавил, что за последнее время реализовано порядка 30 таких проектов, а общее число иностранных фармкомпаний на российском рынке составляет 86.

6 апреля Минфин США расширил санкции в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов, а также 14 юридических лиц. Спустя неделю в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах на ограничения со стороны Вашингтона.

Антисанкции, в частности, предусматривают возможность запрета на поставки лекарств, спиртного и табачных изделий, товаров, программного обеспечения и технологического оборудования.

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