Голосование по кандидатуре Медведева на пост премьера. Прямая трансляция

В Государственной думе началось пленарное заседание, на котором обсуждают кандидатуру Дмитрия Медведева. Накануне президент РФ Владимир Путин выдвинул Медведева на пост главы правительства России. Для того чтобы кандидатура была одобрена, необходимы голоса не менее 226 депутатов.

Дмитрия Медведева поддерживают фракции «Единая Россия» и ЛДПР.

Голосование по кандидатуре премьер-министра России в парламенте проходит в открытом режиме. Эта договоренность достигнута на встрече с лидерами четырех фракций.