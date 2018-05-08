Кадры для прорыва

Обеспечивать технологический и экономический рывок, а также выполнять новый майский указ президента предстоит новой команде правительства. Исполняющий обязанности премьера Дмитрий Медведев предложил поменять в кабмине кураторов финансового блока, ОПК, здравоохранения, цифровой экономики и транспорта. Многих кандидатов на должности вице-премьеров отличает жесткая финансовая дисциплина и близкое знакомство с технологиями, что принципиально важно для реализации поставленных президентом задач.

Самые значимые пункты повестки для нового правительства президент обозначил в документе, подписанном в день инаугурации. В указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» речь идет об увеличении народонаселения, повышении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Кабмину поручено проработать механизмы повышения уровня жизни граждан, обеспечить устойчивый рост их реальных доходов и уровня пенсий выше инфляции, снизить вдвое уровень бедности в стране. Также к указанному сроку Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

В тот же день стали известны основные кандидатуры на посты в новом правительстве, которому необходимо реализовать поставленные задачи. После того как кабмин сложил полномочия перед вступившим в должность президентом, глава государства внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения в должности премьера. Успешную работу Дмитрия Медведева в роли главы правительства Владимир Путин особо отметил накануне инаугурации.

— Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом, как отметил Владимир Путин, огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева, — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За минувшие шесть лет, которые Дмитрий Медведев возглавлял правительство, действительно удалось решить целый спектр социально-экономических задач. Несмотря на санкционные ограничения, ВВП вырос на 5%, а уровень безработицы упал до 5%. Население России приросло почти на 3,8 млн человек, средняя продолжительность жизни — почти на 2,5 года.

Как ожидается, Госдума рассмотрит кандидатуру нового премьера во вторник, 8 мая.

Находясь в статусе исполняющего обязанности, Дмитрий Медведев провел встречу с депутатами фракции «Единой России» в ГД, на которой обозначил планы по кадровым решениям. По словам участников встречи, он предложил сменить кураторов ключевых направлений, причем некоторые из кандидатов уже успели поработать в предыдущих составах правительства.

Куратором финансово-экономического блока и.о. премьера предложил назначить возглавляющего Минфин Антона Силуанова, которого считают сторонником жесткой бюджетной дисциплины. За время, что Антон Силуанов руководил министерством, инфляция снизилась с двузначной цифры до исторического минимума в 2,5%, дефицит федерального бюджета составил 1,4% ВВП. В случае назначения ему придется обеспечить контроль за финансами на фоне ощутимого роста бюджетных расходов: новый майский указ президента, опубликованный в понедельник, предполагает увеличение трат на социальные нужды.

Пенсионную систему и здравоохранение, которое необходимо развивать для выполнения президентских установок, предстоит курировать главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, тоже известной жестким подходом к финансовому контролю. В 2007–2012 годах она возглавляла Минздравсоцразвития. На развитие спорта и культуры было решено направить действующего вице-премьера Ольгу Голодец, которая ранее курировала социальную политику в кабмине.

Тем временем бывший куратор спорта Виталий Мутко, по словам и.о. премьера, в новом составе будет отвечать за строительство. Ранее он курировал возведение спортивных объектов для Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу – 2018.

Полпреда президента в ЦФО Алексея Гордеева глава правительства выдвинул на пост вице-премьера по сельскому хозяйству. Тема для будущего зампреда не новая. Он занимал пост министра сельского хозяйства с 1999 по 2009 год, а затем долгое время был губернатором Воронежской области. То есть ему хорошо знакома как сама отрасль, так и тонкости работы «на местах». С учетом акцента на пространственном развитии в новом правительстве этот опыт должен оказаться кстати.

Возглавить аппарат кабмина в должности вице-премьера предложено Константину Чуйченко, который занимает должность начальника контрольного управления президента с 2008 года. В нынешней должности он контролировал выполнение правительством предыдущей серии майских указов и поручений президента. Теперь ему предстоит обеспечить контроль за реализацией нового указа, рассчитанного на срок до 2024 года.

Ответственным за транспорт и развитие цифровой экономики Дмитрий Медведев намерен сделать нынешнего первого замглавы аппарата правительства Максима Акимова. До назначения в кабмин Акимов долго работал в Калужской области, известной успешным опытом привлечения инвестиций. А уже в кабмине — отвечал за разработку программы цифровой экономики, возглавляя соответствующую подкомиссию.

Промышленность и энергетику, по мнению Медведева, необходимо передать вице-премьеру Дмитрию Козаку, сейчас отвечающему за региональную политику. Чиновникам необходимо периодически менять сферу деятельности, пояснил и.о. премьера, отметив опыт и авторитет Дмитрия Козака.

Должность вице-премьера по ОПК предложена замминистра обороны Юрию Борисову. Пока он курирует взаимодействие с компаниями оборонно-промышленного комплекса и входит в набсовет госкорпорации «Ростех». По предыдущему опыту чиновник хорошо знаком с темой развития новых технологий, что особенно актуально в свете поставленной президентом цели по обеспечению технологического прорыва.

Как отмечается в новом президентском указе, до 1 октября кабинет министров должен утвердить основные направления деятельности правительства до 2024 года и прогноз социально-экономического развития на ближайшие шесть лет. Необходимо представить национальные проекты по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, а также безопасные и качественные дороги. Таким образом, правительству предстоит не просто выполнить задачу технологического и экономического рывка, но и реализовать ключевой тезис инаугурационной речи президента: «Россия — для людей».