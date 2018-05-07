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Матвиенко считает, что обновление правительства будет спокойным

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что обновление правительства России будет спокойным, плановым и без резких колебаний, а наиболее эффективные министры сохранят свои посты. Она подчеркнула, что также важно знание исполняющим обязанности премьер-министра Дмитрием Медведевым конкретных людей, их потенциала и возможностей.

«Это, в свою очередь, обеспечит преемственность в работе правительства, что на данном этапе, на мой взгляд, необходимо и крайне важно», — отметила спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, для новых задач необходимо сформировать оптимальный состав правительства.

«На какие-то направления, где потребуется свежая кровь, придут новые люди», — подытожила спикер Совфеда.

В понедельник, 7 мая, в Москве состоялась инаугурация избранного президента Владимира Путина, который занял высший государственный пост страны в четвертый раз. В связи с избранием главы государства действующее правительство страны ушло в отставку. После инаугурации Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. До вечера кандидат в премьеры проведет встречи с депутатами по фракциям.

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