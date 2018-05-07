Путин приедет в Госдуму на голосование по Медведеву

Президент России Владимир Путин во вторник, 8 мая, посетит Госдуму, где будет рассматриваться кандидатура Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин в понедельник, 7 мая, официально вступил в должность президента России. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

После инаугурации президент отправил в отставку действующее правительство, а также предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.