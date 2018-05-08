«Наш ориентир — Россия для людей»

Внутреннее развитие страны и улучшение качества жизни для каждого гражданина станут приоритетами нового президентского срока Владимира Путина, следует из его инаугурационной речи. Вступив в должность главы государства, он вновь подчеркнул необходимость совершения прорыва и заверил, что благополучие человека займет центральное место в развитии страны. Эксперты отмечают, что президент не только обозначил курс на перемены, но и гарантировал стабильность по мере реализации основных задач. Причем в единую команду, которой предстоит достигать поставленных целей, включен не только госаппарат, но и общество в целом.

В понедельник Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. На церемонии инаугурации, которая продлилась чуть более получаса, присутствовали около 5 тыс. гостей — почти вдвое больше, чем ранее. Среди приглашенных были представители всех ветвей власти, религиозных и общественных организаций, иностранные дипломаты и журналисты.

Церемония, как и обещали в Кремле, прошла по традиционному сценарию. За одним исключением: на Соборной площади находились представители волонтерских организаций, с которыми Владимир Путин успел коротко пообщаться после инаугурации. Как и в прошлый раз, президент дал торжественную клятву на Конституции в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, а затем обратился к гражданам страны.

Поддержка для рывка

В своем обращении президент подчеркнул: вступая в должность, он особенно остро осознает колоссальную ответственность перед страной, ее многонациональным народом и тысячелетней историей.

— Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье, — сказал Владимир Путин.

Он еще раз поблагодарил граждан за поддержку на президентских выборах, отметив, что она важна и для отстаивания наших позиций на международной арене, и для решительных действий ради глубоких позитивных перемен внутри страны.

Путь вперед не бывает простым, отметил глава государства. История не прощает безразличия, расслабленности и самоуспокоенности, особенно сегодня, в эпоху бурных изменений во всем мире. Поэтому предстоящие задачи и назревшие решения — без всякого преувеличения, исторические. России нужны прорывы во всех сферах жизни, подчеркнул президент.

— Глубоко убежден: такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину — всё то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны, — сказал Владимир Путин.

Ключевые задачи, о которых сказал президент, ранее были заявлены в послании Федеральному собранию. Так, он вновь подчеркнул: для России исторически необходимо выйти на новый этап развития и совершить рывок. Также глава государства заявил о решимости реализовать план прорывного развития, отметил глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

— Это становится основным лейтмотивом и основной задачей президентского срока, — пояснил эксперт.

Приоритеты развития

Обращаясь к гражданам, глава государства отметил: Россия должна идти в ногу с глобальными переменами. Страна всегда открыта к диалогу и выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете, сказал он. Однако сейчас необходимо решить внутренние, самые насущные задачи развития, совершить экономический и технологический прорыв.

— Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека — вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики. Наш ориентир — это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека, — подчеркнул президент.

Необходимо проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, повышать качество образования и здравоохранения, заявил Владимир Путин. Особое внимание, по его словам, государство уделит поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства.

Именно в тезисе «Россия для людей» содержится смысловая основа политики президента на ближайшие шесть лет, уверены политологи.

— Если предыдущий срок Владимира Путина был посвящен внешним вопросам, то сейчас, вернув России позиции мировой сверхдержавы, обеспечив общими усилиями безопасность наших границ, самое время перейти к внутренним делам, — отметил в беседе с «Известиями» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Провозглашая курс на внутренние перемены, глава государства показывает: он готов обеспечить стабильность во время их проведения, добавил глава АПЭК Дмитрий Орлов. Именно поэтому столько внимания уделено теме семейных ценностей, поддержке материнства и детства, улучшению качества жизни, отметил эксперт.

Страна как единая команда

Достигать поставленных задач необходимо сообща, неоднократно подчеркнул глава государства.

— Каждому важно понять, что только наша активная включенность в дела страны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований — это все мы, граждане России, — заявил он.

Чем больше людей — представителей любых профессий, социального статуса и уровня полномочий — осознает значимость своей роли в улучшении жизни, тем быстрее будет движение вперед, отметил Владимир Путин.

Мысль о том, что главная сила преобразований — в людях, гражданах России, прозвучала и в выступлении, и в общении президента с волонтерами, обратил внимание Дмитрий Бадовский.

— Идею единой команды, которая может всё преодолеть и всего достичь, Владимир Путин распространяет не только на госаппарат, а на общество в целом, на всю страну, — сказал он.

При этом президент обратил внимание: особая ответственность сегодня лежит на властных структурах.

— Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям и требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость, стали нормой жизни для представителей всех уровней власти, — подчеркнул он.

В своей речи Владимир Путин вновь напомнил и об испытаниях, которые страна пережила в 1990-е годы. Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и всегда «возрождалась как птица Феникс», достигая новых высот. Сегодня преодолены не все сложности, однако жизнь уже ставит новые непростые задачи, сказал глава государства.

— Времени на раскачку нет, — заметил президент.

Это означает, что достаточно быстро будет сформировано правительство и приняты другие организационно-кадровые решения, считает Дмитрий Бадовский.

Преданность Отечеству

По окончании церемонии инаугурации Владимир Путин отправился в Благовещенский собор Кремля, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления президента в должность. Завершив службу, патриарх обратился к Владимиру Путину от лица духовенства и верующих, отметив, что все эти люди видят в нем лидера, не только успешно управляющего государством, но и человека, преданного Отечеству. Он пожелал президенту сил и здоровья для выполнения всех поставленных задач.

Работа над ними, по сути, началась в тот же день. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера и подписал новый майский указ — о целях развития РФ до 2024 года.