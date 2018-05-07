Путин поручил вдвое снизить уровень бедности и увеличить пенсии

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить увеличение пенсий выше уровня инфляции, а также снизить бедность в стране минимум в два раза.

Об этом говорится в указе главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», опубликованном на сайте Кремля.

Также в списке поручений есть улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и многое другое.

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента России. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце.