Путин поручил ежегодно улучшать жилищные условия 5 млн семей

Президент РФ Владимир Путин поручил улучшать жилищные условия не менее пяти млн семей ежегодно.

Такой пункт содержится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», опубликованном на сайте Кремля.

Сегодня также были опубликованы четыре новых указа, которые касаются, в частности, госполитики в области промышленной безопасности и выплат участникам Великой Отечественной войны.

7 мая Путин принес присягу в качестве президента России. Церемония инаугурации состоялась в Кремле.

Политик заступил на пост главы государства уже в четвертый раз. Российский лидер признался, что считает целью своей жизни и работы служение людям и отечеству.