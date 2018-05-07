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Путин присвоил звание Героя России погибшему от рук боевиков леснику

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России леснику Зейнудину Батманову. Мужчина в 2015 году спас ценой своей жизни семью с маленьким ребенком, но сам погиб от рук боевиков.

Указ Путина, подписанный 6 мая, опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Батманову Зейнудину Лукмановичу (посмертно)», — говорится в указе президента.

В 2015 году Зейнудин Батманов работал в «Касумкентском лесничестве». Во время обхода леса он обнаружил в лесу террористов, захвативших молодую семью с ребенком. Мужчина уговорил боевиков отпустить заложников в обмен на себя. Когда террористы осматривали телефон Батманова, то увидели номер начальника полиции Курахского района. Боевики потребовали от лесника вызвать полицейского в лес, но тот отказался и был убит, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента России. Четыре новых указа российского лидера опубликованы в день инаугурации.

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