В регионах прошли общественные акции к дню инаугурации президента
В день инаугурации президента России Владимира Путина в различных регионах прошли общественные акции.
В Новороссийске состоялся флешмоб. Более 400 собравшихся людей построились на городской набережной, образовав слово «Путин».
На Сысертском хлебокомбинате (Свердловская область) к дню инаугурации президента России испекли торт. На его поверхности кондитеры кремом написали добрые пожелания главе государства. «Инаугурационным» лакомством угостили работников предприятия и членов их семей, сообщили в администрации комбината.
Владимир Путин принес присягу в качестве президента России. Церемония инаугурации состоялась 7 мая в Кремле.
Российские дизайнеры создали девять капсульных коллекций к инаугурации президента РФ Владимира Путина.