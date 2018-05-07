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В регионах прошли общественные акции к дню инаугурации президента

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Фото: ТАСС/POOL/Алексей Филиппов
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В день инаугурации президента России Владимира Путина в различных регионах прошли общественные акции.

В Новороссийске состоялся флешмоб. Более 400 собравшихся людей построились на городской набережной, образовав слово «Путин».  

На Сысертском хлебокомбинате (Свердловская область) к дню инаугурации президента России испекли торт. На его поверхности кондитеры кремом написали добрые пожелания главе государства. «Инаугурационным» лакомством угостили работников предприятия и членов их семей, сообщили в администрации комбината.

Владимир Путин принес присягу в качестве президента России. Церемония инаугурации состоялась 7 мая в Кремле.

Российские дизайнеры создали девять капсульных коллекций к инаугурации президента РФ Владимира Путина.

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